OM eist cel tegen ex-postbode voor identiteitsfraude en oplichting

Het Openbaar Ministerie heeft tegen 20-jarige voormalige postbode uit Rotterdam een gevangenisstraf geëist van anderhalf jaar voor grootschalige identiteitsfraude en oplichting, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Volgens het OM gebruikte de verdachte de adresgegevens van tientallen personen om voor duizenden euro's aan kleding te bestellen. Ook verkocht hij online voetbal -en concertkaartjes zonder die te leveren.

Voor het verzamelen van de adresgegevens maakte de postbode foto's van poststukken en belbordjes van woningen, aldus het OM. Vervolgens maakte hij met deze gegevens bij een niet nader genoemde internetwinkel accounts aan en bestelde voor duizenden euro's aan kleding. Daarbij koos hij voor de optie achteraf betalen en liet de bestellingen bij afhaalpunten afleveren.

De personen van wie de gegevens werden gebruikt wisten van niets, totdat ze weken later de aanmaningen ontvingen. Op deze manier zou de verdachte zeker 36 slachtoffers hebben gemaakt, zo laat het Openbaar Ministerie weten. De verdachte kwam vorig jaar al in beeld tijdens een onderzoek naar oplichting met voetbalkaartjes en zat daarvoor enige tijd vast. Na zijn vrijlating ging hij onverstoord verder, aldus het onderzoeksteam van de politie.

"Uit het dossier blijkt dat verdachte zijn functie als postbezorger misbruikte om foto’s te maken van pakketjes of belborden, om zo aan adressen te komen om de identiteitsfraude te kunnen plegen. Het is een eng idee dat je de postbode niet kunt vertrouwen. Een gevangenisstraf is gepast", zo stelde de officier van justitie ter zitting.