Banken zetten 'slimme monitoring' in om betaalfraude te detecteren

Banken werken samen met politie om door middel van 'slimme monitoring' en profilering frauduleuze transacties en katvangers te detecteren, zo laat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten. Om internetoplichting zoals WhatsAppfraude tegen te gaan zijn politie en banken verschillende projecten gestart. Ook betaalverwerkers, het Openbaar Ministerie, een online handelsplatform en het ministerie nemen hier aan deel.

Zo wordt er onder andere ingezet op betere detectie van fraude in het transactieverkeer van banken. Hiervoor delen politie en banken informatie over de werkwijze van criminelen, die vervolgens voor 'slimme monitoring' van het transactieverkeer wordt gebruikt, aldus Grapperhaus. Hoe deze monitoring er precies uitziet en waar de banken op letten laat de minister niet weten.

Grapperhaus meldt wel dat banken vanaf de derde aangifte van internetoplichting waarbij hetzelfde rekeningnummer wordt gebruikt een bericht van de politie ontvangen. "Dit stelt banken in staat om eerder passende maatregelen te nemen tegen frauduleuze rekeninghouders en wordt fraude beter voorkomen", aldus de minister.

Katvangers

Bij online oplichting zoals WhatsAppfraude spelen katvangers die hun rekening of pinpas ter beschikking aan de oplichter stellen een belangrijke rol. Eén van de vijf projecten die politie en banken zijn gestart richt zich op de aanpak van katvangers. Zo wordt geprobeerd om op basis van profielen en indicatoren katvangers beter te kunnen detecteren. In mei meldde de minister nog dat het uitwisselen van informatie over katvangers tussen banken en politie zou worden onderzocht. Daarnaast wordt er ook ingezet op voorlichting om te voorkomen dat mensen katvanger worden.

Naast het delen van informatie over katvangers wordt er ook gekeken of de gegevensdeling tussen banken en politie, in het kader van de samenwerking binnen het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO), kan worden versterkt. "Op het moment dat de verschillende thema’s door partijen in detail zijn uitgewerkt, dient onderzocht te worden of de geïdentificeerde maatregelen ook praktisch en juridisch (onder andere met het oog op de privacyregels) haalbaar zijn", zo liet Grapperhaus eerder weten.

Volgens de minister is het van groot belang dat alle partijen die een rol kunnen vervullen bij de aanpak van internetoplichting hun verantwoordelijkheid nemen en alles doen om internetoplichting te voorkomen en te bestrijden en fraudeslachtoffers adequaat te ondersteunen. Samenwerking op dit vlak door banken, politie en andere partijen is dan ook belangrijk en noodzakelijk, besluit de bewindsman zijn brief aan de Tweede Kamer.