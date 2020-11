Oplichters spoofen telefoonnummer van Fraudehelpdesk

Er zijn oplichters actief die zich voordoen als de fraudehelpdesk van de bank en daarbij het telefoonnummer van de Fraudehelpdesk spoofen. De Fraudehelpdesk, waar slachtoffers van allerlei soorten oplichting en fraude melding kunnen maken, ontving meerdere berichten van personen die waren benaderd door oplichters.

Die belden over een 'fraudeverzekering' of vroegen het geld van de bankrekening wegens een 'digitale dreiging' naar een andere rekening over te maken. Wie gebeld wordt met een verzoek om iets te betalen of in te loggen bij de bank wordt aangeraden de verbinding te verbrengen. "Ook als het telefoontje van uw bank of de Fraudehelpdesk lijkt te komen", zo laat de organisatie weten.

Begin deze maand meldde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat de banken hem hebben laten weten dat zij niet kunnen voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van hun naam of telefoonnummer. Wel is staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken met de telecomsector in gesprek over mogelijkheden om spoofing te voorkomen. Aan het einde van dit jaar komt de staatssecretaris met een update over deze gesprekken.