Purism begint met levering van op privacy gerichte Librem 5-smartphone

Fabrikant Purism is begonnen met de levering van de op privacy en security gericht Librem 5-smartphone. Het apparaat wordt door het bedrijf omschreven als een "general-purpose computer" in het formaat van een telefoon die van de grond af is opgebouwd. Geld voor de ontwikkeling van de telefoon, meer dan 2,2 miljoen dollar, werd mede middels een crowdfundingcampagne opgehaald.

De Librem 5 draait niet op Android of op iOS, maar op het PureOS-besturingssysteem, dat Purism ook gebruikt voor de laptops en mini-pc die het aanbiedt. De telefoon beschikt over een modem, wifi-kaart en batterij die door de gebruiker zijn te verwijderen. Daarnaast is het toestel voorzien van externe hardwarematige killswitches om de stroom naar de modem, wifi, bluetooth, camera's en microfoon uit te schakelen.

Alle hardwarematige switches zijn tegelijkertijd via een "lockdown mode" in te schakelen, waarbij ook de gps, versnellingsmeter en andere sensoren worden uitgeschakeld. Een ander kenmerk van de telefoon is dat die op een monitor of laptopdock is aan te sluiten en als desktop is te gebruiken. De Librem 5 kan dezelfde desktopapplicaties draaien als op de Librem-laptops.

Het toestel, dat 799 dollar kost, beschikt over een 5,7 inch scherm met een 720×1440 resolutie, 3GB geheugen, 32GB opslag en een 4500mAh batterij. Wie de Librem 5 nu bestelt zou die in het eerste kwartaal van volgend jaar moeten krijgen.