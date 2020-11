Minister wil telbestanden verkiezingssoftware openbaar maken

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil telbestanden die bij het gebruik van verkiezingssoftware OSV ontstaan openbaar gaan maken. Ook wil ze de resultaten van de software handmatig laten controleren. Dat laat ze aan de Tweede Kamer weten.

De Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) wordt al ruim tien jaar gebruikt bij het berekenen en vaststellen van de verkiezingsuitslagen in Nederland. OSV2020 is de technisch vernieuwde versie van de optelsoftware. Bij de verkiezingen wordt door middel van pen en papier gestemd. Vervolgens worden de uitgebrachte stemmen per stembureau opgeteld en de totalen opgeschreven in een proces-verbaal. De processen-verbaal van alle stembureaus worden dan naar het stadhuis gebracht. Daar worden de uitslagen van de processen-verbaal in de OSV2020 ingevoerd. Het programma print vervolgens de uitslag die door de burgemeester wordt ondertekend en zo definitief is.

De stichting Tegen Hackbare Verkiezingen, bestaande uit beveiligingsexperts, ethische hackers en hoogleraren cybersecurity, kwamen onlangs met een rapport waarin ze stellen dat de overheid op hackbare computers vertrouwt om in maart 2021 de Tweede Kamer-verkiezingsuitslag uit te rekenen. Buitenlandse inlichtingendiensten en "opportunistische, afgeperste of omgekochte" gemeentelijke systeembeheerders zouden in staat kunnen zijn om de optelsoftware aan te passen en zo de verkiezingsuitslag te manipuleren.

Volgens de stichting zijn computers dan ook niet veilig genoeg om bij een verkiezing te gebruiken en kan het "hackrisico" eenvoudig worden weggenomen door uitgebrachte stemmen handmatig op te tellen. "Om twijfel over de uitslag weg te nemen moet onafhankelijke verificatie van de resultaten verplicht worden", aldus de experts, die stellen dat de kosten van het optellen of laten verifiëren door derden in het niet vallen bij de totale kosten en impact van een gemanipuleerde verkiezing.

Het rapport zorgde voor vragen van CDA, SP en VVD aan minister Ollongren. In een reactie op het rapport van de experts stelt ze dat gemeenten een eigen verantwoordelijkheid hebben om er zeker van te zijn dat de gebruikte computers integer zijn voordat de optelsoftware daarop wordt geïnstalleerd.

Volgens de minister moet de berekening van de uitslag en van de zetelverdeling voor iedereen transparant en controleerbaar zijn. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van vorig jaar hebben gemeenten en hoofdstembureaus de telbestanden gepubliceerd die zijn ontstaan bij het gebruik van OSV. Daarmee kan worden gecontroleerd of de optellingen om de uitslag te berekenen juist zijn.

"Het is mijn voornemen om in de komende wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 de verplichting op te nemen om de telbestanden te publiceren die ontstaan door het gebruik van OSV door de gemeenten. De Kiesraad is hier ook een voorstander van en heeft in zijn advies bij de wijziging van de tijdelijke wet verkiezingen covid-19 dit ook bepleit", laat de minister weten.

Daarnaast is ze ook voorstander om de resultaten van de OSV handmatig te controleren, zoals de Kiesraad laatst aankondigde. Ollongren: "Ik ondersteun dit initiatief van de Kiesraad en vraag daarom de Kiesraad om in overleg met de gemeenten een voorstel uit te werken voor een handmatige controle die uitgevoerd kan worden bij de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021."