Politie: verbetering van cyberkennis politieagenten noodzakelijk

Het is noodzakelijk om de cyberkennis van agenten te verbeteren, zo stelt de politie aan de hand van onderzoek dat in opdracht van de korpsleiding van de politie werd uitgevoerd door de onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool (pdf).

Voor het onderzoek werden 402 agenten en rechercheurs over hun digitale kennisniveau ondervraagd. Er werd daarbij gekeken naar de kennis die politiemensen zouden moeten hebben wat betreft de digitale aspecten van het politiewerk. Het ging om verschillende thema's, zoals digitale criminaliteit, optreden op en rondom een plaats delict, digitale sporen, het verzamelen van informatie op internet, online communiceren met burgers en aangiften van cybercrime.

Uit het onderzoek blijkt dat de kennis van politieagenten in de breedte en diepte moet worden verbeterd, zo blijkt uit het onderzoeksrapport. De "kennislacune" is niet leeftijdgebonden, aldus de onderzoekers. Dit betekent dat het kennistekort niet vanzelf wordt opgelost wanneer oudere politiemensen uitstromen en nieuwe, jongere politiemensen instromen. Wel lijken opleiding en ervaring met cyberzaken positief samen te hangen met het kennisniveau van politiemensen.

"Ook viel op dat rechercheurs over meer digitale kennis beschikken dan politiemensen uit andere functiegroepen, zoals agenten op straat of politiemedewerkers die aangiften opnemen", zegt onderzoeker en projectleider Jurjen Jansen van de Onderzoeksgroep Cybersafety. "We weten nu beter aan welke kennis het ontbreekt en waar er binnen de politieorganisatie een kennistekort is."

Volgens Jansen moet er vooral meer aandacht zijn voor politiemedewerkers die aangiften opnemen en politiemensen in de basispolitiezorg. Uit het onderzoek blijkt dat politiemensen het snelst leren door kennis direct toe te passen tijdens het werk. "Dit sluit goed aan bij hoe politiemedewerkers nu al vaak leren. Belangrijk is om dit goed te faciliteren en te begeleiden. Ook moet er ruimte worden gecreëerd om praktijkervaring op te doen en daarop te reflecteren", laat Jansen verder weten.

De onderzoekers stellen dat de digitale kennis die het politiewerk vereist continu verandert. "Politiewerk in een gedigitaliseerde samenleving vergt meebewegen", zo schrijven ze in het onderzoeksrapport. Ook is het belangrijk dat de politie 'digitaal’ niet ziet als iets dat plaatsvindt naast regulier politiewerk, maar als een geïntegreerd onderdeel van de dagelijkse praktijk.

Henk Geveke, directeur Technologie en Innovatie bij de politie is blij met de aanbevelingen uit het onderzoek: "De afgelopen jaren hebben we al flink geïnvesteerd in het versterken en opzetten van digitaal en cybercrime specialisme. Maar kenden we drie jaar geleden vooral marktplaatsfraude, zijn we nu druk met spoofing. Daarom moeten we investeren in een bredere doelgroep. Agenten en rechercheurs, die geen expert of specialist zijn, hebben meer vaardigheden nodig om het werk van nu en in de toekomst goed te kunnen doen."