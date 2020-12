Belgische banken waarschuwen in campagne voor katvangers

Belgische banken zijn een campagne gestart waarin ze jongeren waarschuwen om geen katvanger te worden. Katvangers stellen hun bankrekening ter beschikking aan criminelen en vormen vaak een essentiële schakel om het geld dat via cybercrime is gestolen te verzilveren.

"Het is echt een nationaal fenomeen geworden. Om een idee te geven van de omvang: in onze politiezone hebben we dit jaar al 370 proces-verbalen rond phishing opgemaakt. Dat gebeurt zodra een slachtoffer aangifte komt doen. Ter vergelijking: in heel 2019 telden we 342 dergelijke proces-verbalen. Uit die aangiftes kwamen dit jaar 280 dossiers voort. Per dossier is er één geldezel, soms zelfs meer. Vooral jonge mensen, vaak rond de 20 jaar, laten zich verleiden", zegt Stijn De Ridder, commissaris van de Politiezone Antwerpen.

Volgens De Ridder is het zonde dat jongeren zich laten verleiden om katvanger te worden. "Want vaak hadden ze voordien nog geen strafblad. De strafrechtelijke en financiële gevolgen voor geldezels kunnen aanzienlijk zijn." Wanneer de katvanger minderjarig is kunnen de ouders aansprakelijk gesteld worden en zullen het doorgesluisde geld moeten terugbetalen aan het slachtoffer. Ook riskeren katvangers gerechtelijke straffen en fiscale boetes en kunnen bijvoorbeeld geen bankrekening meer openen of leningen afsluiten.

"Bewust of niet, het parket vraagt ons altijd om per geldezel een proces-verbaal voor witwassen op te stellen, want geldezels helpen crimineel geld wit te wassen. We zitten dit jaar al aan 1100 van dat soort proces-verbalen", merkt De Ridder op.

Om jongeren te waarschuwen geen katvanger te worden is Febelfin, de overkoepelende organisatie van Belgische banken, een campagne gestart. De campagne is bewust op social media gelanceerd. "Dat is niet alleen een geliefd kanaal bij jongeren, maar ook een van de favoriete ronselplekken van de criminelen", aldus Febelfin.