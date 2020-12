Van Ark: inloggen voor patiënten bij de zorg moet snel veiliger

Patiënten die bij zorginstellingen inloggen om hun medische gegevens te bekijken moeten dat snel op een veiligere manier kunnen doen, zo laat minister Van Ark voor Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer weten. De zorg is mogelijk pas in de tweede helft van volgend jaar hier klaar voor.

Volgens de minister is het extra belangrijk bij het online toegang krijgen tot medische gegevens dat patiënten dit via een inlogmiddel op een voldoende hoog betrouwbaarheidsniveau doen. "Het is cruciaal dat de voorzieningen snel beschikbaar komen voor de zorg, zodat medische gegevens alleen nog maar op het hoogste betrouwbaarheidsniveau ontsloten kunnen worden", aldus Van Ark.

Binnen de zorg worden allerlei digitale diensten gebruikt. Om ervoor te zorgen dat die op een betaalbare wijze een veiligere inlog kunnen bieden is de routeringsdienst Toegangverleningservice (TVS) bedacht. In oktober is de eerste zorgverlener op de TVS aangesloten. Via de TVS kunnen zorginstanties op alle voorzieningen worden aangesloten die onder de Wet digitale overheid verplicht worden gesteld.

De zorg moet haar digitale diensten in eerste instantie aanbieden op het betrouwbaarheidsniveau Substantieel zodra dit niveau breed beschikbaar is. DigiD kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Het basisniveau 'laag' bestaat uit een gebruikersnaam met wachtwoord. Dan is er het middenniveau waarbij de gebruiker kiest voor inloggen met de DigiD-app of voor een sms-controle.

Als derde is er het substantiële niveau. Dit is bijvoorbeeld vereist wanneer er met extra privacygevoelige gegevens wordt gewerkt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om gegevens over de gezondheid. Bij DigiD Substantieel moet eenmalig de chip van het rijbewijs of identiteitskaart worden uitgelezen. Dit kan met de NFC-functie in tablets en smartphones of NFC-lezers verbonden aan computers.

"Het gebruik van de digitale dienstverlening, waaronder ook inloggen op niveau substantieel en niveau hoog, kan moeilijk zijn voor mensen die niet digitaal vaardig zijn", laat Van Ark weten. Volgens de minister is het daarom belangrijk dat er voor de zorg een voorziening achter de TVS beschikbaar komt waarmee patiënten iemand kunnen machtigen om namens hen in te kunnen loggen.

Deze machtigingsvoorziening is nu nog niet beschikbaar. De zorgsector wil daarom hun diensten vooralsnog op betrouwbaarheidsniveau laag blijven aanbieden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet eerder weten dat de machtigingsvoorziening begin 2021 beschikbaar moet komen, maar dat dit kan uitlopen tot de tweede helft van volgend jaar. Zodra de voorziening beschikbaar is hebben zorginstanties aangegeven dat ze zullen overstappen op inloggen via DigiD Substantieel.