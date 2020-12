Hof van Twente komt met installatiestraat voor apparatuur medewerkers

De gemeente Hof van Twente heeft een zogenoemde installatiestraat ingericht om de apparatuur van medewerkers te prepareren, zodat zij op een veilige manier aan de slag kunnen in een nieuw op te bouwen digitale werkomgeving. Het is één van de maatregelen die de gemeente neemt naar aanleiding van de cyberaanval die op 1 december plaatsvond.

Bij de aanval werden gegevens zowel vernietigd als ontoegankelijk gemaakt, wat gevolgen heeft voor de dienstverlening van de gemeente aan inwoners. Kort na de aanval stelde burgemeester Ellen Nauta dat de gemeente een compleet nieuwe ict-infrastructuur moet aanleggen om daar nieuwe 'schone' gegevens aan toe te voegen.

Sinds de aanval kunnen inwoners geen paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aanvragen of bijvoorbeeld een verhuizing doorgeven. De gemeente verwacht dat dit volgende week weer mogelijk zal zijn. Aanvragen voor omgevingsvergunningen kunnen ook weer worden ingediend. Geplande huwelijke kunnen ook gewoon doorgaan.

Met een zogenoemde installatiestraat wordt de apparatuur van gemeentemedewerkers geprepareerd, zodat zij op een veilige manier aan de slag kunnen in een nieuw op te bouwen digitale werkomgeving. De eerste apparatuur is in deze straat behandeld en een aantal medewerkers kan vanaf vandaag in de nieuwe werkomgeving aan de slag. "De komende dagen en weken werken we hard door om de belangrijkste processen verder op gang te brengen. We verwachten op korte termijn meer lichtpuntjes te kunnen melden. We hopen zoals gezegd op uw begrip en geduld", aldus de gemeente in een update over de aanval.