Onderzoeker: anti-fingerprinting maakt fingerprinting juist eenvoudiger

Er zijn tal van browserextensies te vinden die gebruikers tegen fingerprinting moeten beschermen, maar in werkelijkheid maken ze fingerprinting juist eenvoudiger, zo stelt Wladimir Palant, ontwikkelaar van de bekende adblocker Adblock Plus.

Bij fingerprinting wordt er naar eigenschappen van het systeem en de browser gekeken om een unieke fingerprint van de gebruiker te maken. Op deze manier kunnen trackers gebruikers over het internet volgen, zonder afhankelijk te zijn van cookies. Anti-fingerprinting probeert de hoeveelheid data die fingerprinters kunnen gebruiken voor het maken van een fingerprint te beperken.

Zo wordt bijvoorbeeld een andere waarde voor de schermresolutie doorgegeven dan de gebruiker heeft ingesteld. En hier zit het probleem, merkt Palant op. Het is voor websites nog steeds mogelijk om de werkelijke resolutie op te vragen of te ontdekken dat er een nepresolutie is doorgegeven. Op dat moment beschikt de fingerprinter over twee datapunten, namelijk de doorgegeven nepresolutie en de echte resolutie van de gebruiker.

"Het is duidelijk dat privacybescherming voor de meeste leveranciers slechts een vinkje is dat ze op hun featurelijst kunnen zetten. De kwaliteit boeit niet, omdat de gebruiker toch niet kan zien of de oplossing wel echt werkt", aldus Palant.