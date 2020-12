NFI gaat duizenden dna-sporen opnieuw met dna-database vergelijken

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaat dna-sporen van duizenden onopgeloste zaken vanaf volgend jaar opnieuw met de landelijke dna-database vergelijken. Dat wordt mogelijk dankzij nieuwe software waar het NFI nu de laatste hand aan legt, zo meldt het AD. Het Openbaar Ministerie verwacht dat met de resultaten allerlei strafzaken zullen worden opgelost.

In deze strafzaken is geen eenduidig dna-spoor aangetroffen, maar zogeheten onvolledige of dna-mengprofielen. Deze profielen zijn vaak eenmalig met de dna-database vergeleken, maar worden hier niet aan toegevoegd. Het gaat om vijfhonderd tot zeshonderd dna-profielen per jaar. Door de groei van de nationale dna-database met zo'n 20.000 profielen per jaar, kan het lonen om de dna-mengprofielen vaker door de database te halen.

Dit gebeurde voorheen echter handmatig, maar zal volgend jaar geautomatiseerd plaatsvinden. "Dat biedt enorme kansen", zegt Landelijk forensisch Officier van Justitie Mirjam Warnaar. "We gaan hiermee allerlei strafzaken oplossen, daar ben ik van overtuigd." De nieuwe technologie zal als eerste bij zwaardere zaken, zoals moord, zedenzaken of roofovervallen, worden ingezet. Later zal die ook bij duizenden oude onopgeloste strafzaken worden toegepast.