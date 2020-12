Signal lanceert end-to-end versleutelde videogroepsgesprekken

Versleutelde chat-app Signal heeft een nieuwe feature uitgerold waardoor gebruikers nu ook end-to-end versleutelde videogesprekken kunnen voeren. De optie is alleen beschikbaar voor nieuwe Signal-groepen en vooralsnog met een maximum van vijf personen.

In de toekomst is het de bedoeling dat een groter aantal deelnemers wordt ondersteund, zegt Chief Product Officer Randall Sarafa in een blogposting. Voor het opzetten van de gesprekken en versleuteling maakt Signal gebruik van de eigen RingRTC-library, die als basis WebRTC gebruikt. Hiermee kunnen applicaties van real-time communicatie worden voorzien. De feature voor videogroepsgesprekken is in de nieuwste versie van Signal beschikbaar.