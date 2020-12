Rechter: DigiD voldoende betrouwbare methode voor ondertekenen aangifte

DigiD is in het algemeen een voldoende betrouwbare methode om een aangifte van emigratie rechtsgeldig te ondertekenen, zo heeft de rechtbank Limburg geoordeeld in een zaak van iemand die claimde dat zijn DigiD was misbruikt. Via de website van de gemeente Gennep werd met de DigiD van de eiser een aangifte van emigratie gedaan. Vervolgens werd de eiser door de gemeente uit de basisregistratie persoonsgegevens uitgeschreven.

De eiser stelde dat hij het verzoek niet had gedaan en de gemeente hem niet had mogen uitschrijven. Hij maakte dan ook bezwaar tegen de uitschrijving. De gemeente verklaarde het bezwaar ongegrond. DigiD is namelijk strikt persoonlijk, waardoor de gemeente erop mocht vertrouwen dat de aangifte ook afkomstig was van de eiser. Daarnaast maakte de man niet aannemelijk dat er sprake van identiteitsfraude was. Hij stapte daarop naar de rechter. De man stelt dat hij de aangifte niet heeft gedaan en er niet kan worden uitgesloten dat er misbruik van zijn DigiD is gemaakt.

Volgens de rechter is DigiD een persoonlijke inlogcode die door de houder geheim moet worden gehouden, zodat anderen er geen gebruik dan wel misbruik van kunnen maken. Doordat de aanvraag met de DigiD van de man was ondertekend mocht de gemeente dan ook aannemen dat hij de aangifte heeft ingediend. "Ondertekening via DigiD is dan ook in het algemeen een voldoende betrouwbare methode om een aangifte van emigratie rechtsgeldig te ondertekenen", aldus de rechter.

Er zijn wel gevallen van fraude met DigiD bekend, maar dat houdt niet in dat de gemeente aan de juistheid van de aangifte hoeft te twijfelen of nader onderzoek moet doen, laat de rechter verder weten. Het is daarbij aan de man om aan te tonen dat er misbruik van zijn DigiD is gemaakt. Iets wat de man niet heeft gedaan. Ook deed hij geen aangifte bij de politie van valsheid in geschrifte en fraude. Daarom heeft de gemeente de man terecht uitgeschreven, aldus de rechter.