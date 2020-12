Mozilla lanceert laatste Firefox-versie die Flash Player ondersteunt

Mozilla heeft vandaag met Firefox 84 de allerlaatste Firefox-versie gelanceerd die Adobe Flash Player ondersteunt. De volgende versie van de browser zal geen support meer voor Flash bieden. Volgens cijfers van Mozilla heeft op dit moment 35 procent van de Firefox-gebruikers Flash Player geïnstalleerd.

Vorige week bracht Adobe al de allerlaatste update uit voor Flash Player. Over drie weken op 31 december 2020 wordt de ondersteuning van de software volledig stopgezet. Vanaf 12 januari volgend jaar zal Adobe het afspelen van Flash-content in Flash Player blokkeren. Alle browserontwikkelaars hebben aangegeven dat ze vanaf volgende maand de ondersteuning van Flash Player zullen stoppen. Mozilla doet dit met Firefox 85, die gepland staat voor 26 januari.

Met Firefox 84 worden ook veertien kwetsbaarheden in de browser verholpen. Eén van deze beveiligingslekken is als kritiek aangemerkt en kan een aanvaller in het ergste geval volledige controle over het systeem geven, waarbij alleen het bezoeken van een gecompromitteerde of kwaadaardige website of het te zien krijgen van een besmette advertentie voldoende is. Updaten naar Firefox 84 kan via de automatische updatefunctie en Mozilla.org.