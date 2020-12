Europese Commissie komt met regels om macht techreuzen in te perken

De Europese Commissie heeft vandaag nieuwe regels gepresenteerd om de macht van grote techbedrijven in te beperken. Bedrijven die herhaaldelijk de regels overtreden kunnen worden verplicht om bepaalde onderdelen af te stoten. Ook kunnen boetes worden opgelegd tot tien procent van de wereldwijde omzet.

De wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten bevatten allerlei nieuwe regels voor alle digitale diensten, waaronder sociale media, onlinemarktplaatsen en andere onlineplatforms die in de Europese Unie actief "De twee voorstellen dienen één doel: ervoor zorgen dat we als gebruiker toegang hebben tot een breed aanbod aan veilige producten en diensten online", zegt eurocommissaris voor mededinging Margethe Vestager.

Ook moeten de regels ervoor zorgen dat bedrijven die in Europa actief zijn online even vrij en eerlijk kunnen concurreren als offline. "Het gaat om dezelfde wereld. We moeten veilig kunnen winkelen en het nieuws dat we lezen kunnen vertrouwen. Want wat offline illegaal is, is dat ook online", aldus Vestager.

Met de wet inzake digitale diensten zullen bindende EU-brede verplichtingen gaan gelden voor alle digitale diensten die gebruikers in contact brengen met goederen, diensten of inhoud. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verwijderen van content en het beschermen van de grondrechten van gebruikers. Techbedrijven moeten daarnaast transparant zijn over onlinereclame en de algoritmen die worden gebruikt om inhoud aan te bevelen aan gebruikers.

Digitale markten

De Europese Commissie wil met de wet inzake digitale markten de negatieve gevolgen van grote techbedrijven aanpakken die een poortwachterfunctie vervullen. "Wanneer een poortwachter zich schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken, kan dit het aanbod van waardevolle en innovatieve diensten door zakelijke gebruikers en de toegang van concurrenten tot de consument verhinderen of vertragen", zo stelt de Europese Commissie.

De wet moet een aantal duidelijk oneerlijke praktijken verbieden, zoals het gebruikers onmogelijk maken om vooraf geïnstalleerde software of apps te verwijderen. Tevens moeten poortwachters proactief maatregelen treffen, zoals gerichte maatregelen om ervoor te zorgen dat software van derden naar behoren kan functioneren en integreren met hun eigen diensten.

Techbedrijven die de regels overtreden kunnen miljardenboetes krijgen of worden gedwongen om onderdelen af te stoten. Wanneer de voorstellen van kracht worden is nog onbekend. Eerst zullen het Europees Parlement en de lidstaten zich hierover buigen.