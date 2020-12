Microsoft Defender blokkeert besmette SolarWinds-bestanden

Microsoft Defender blokkeert vanaf vandaag bestanden van softwarebedrijf SolarWinds die door aanvallers van een backdoor zijn voorzien. Dat heeft Microsoft bekendgemaakt. Het gaat om bestanden van het SolarWinds Orion Platform. Afgelopen zondag werd bekend dat aanvallers toegang tot systemen van SolarWinds hadden gekregen en zo updates voor het platform van backdoors konden voorzien.

Microsoft bracht zondag ook updates voor Defender uit waarmee organisaties voor de besmette bestanden werden gewaarschuwd. Vanaf vandaag zal de antivirussoftware die ook blokkeren. Hierbij worden bestanden in quarantaine geplaatst, ook wanneer het proces draait. "We beseffen dat dit een serverproduct is dat in klantomgevingen draait, dus het is mogelijk niet eenvoudig om het product buiten gebruik te stellen. Desondanks blijft Microsoft adviseren dat klanten deze servers isoleren en onderzoeken", zo laat het Microsoft 365 Defender Threat Intelligence Team weten.

In het geval organisaties niet tijdelijk zonder hun SolarWinds-oplossing kunnen moeten ze maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de besmette bestanden niet in quarantaine worden geplaatst.