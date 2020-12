Hof van Twente gaat losgeld voor ontsleutelen data niet betalen

De gemeente Hof van Twente die begin deze maand slachtoffer van ransomware werd gaat het losgeld dat de aanvallers vragen voor het ontsleutelen van bestanden niet betalen, zo heeft burgemeester Ellen Nauta tegenover RTV Oost laten weten. Het herstel van de aanval zal nog een half jaar in beslag nemen.

De aanvallers eisen volgens de Volkskrant vijftig bitcoin voor het ontsleutelen van de versleutelde bestanden. Dat is op dit moment 937.000 euro. Een bedrag dat de gemeente niet zal betalen. De burgemeester kondigde kort na de ontdekking van de aanval al aan dat de gemeente een geheel nieuwe ict-infrastructuur gaat aanleggen. Een project dat 'enkele tonnen' gaat kosten en een half jaar in beslag neemt, aldus Nauta.

De aanvallers claimen dat ze veertig terabyte aan data van de gemeente in handen hebben. "We hebben geen aanwijzingen gevonden dat er veel data door onze poorten naar buiten is gegaan", liet de burgemeester gisteren in een verklaring weten. Tegenover RTV Oost stelt ze dat er geen bewijs is dat er data is gestolen, maar dat dit ook niet valt uit te sluiten.