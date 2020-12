AP: werkgever mag niet vragen of werknemer is gevaccineerd

Werkgevers mogen niet aan hun werknemers vragen of ze tegen het coronavirus zijn gevaccineerd, zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens weten. Medewerkers hoeven hun werkgever niet te vertellen of ze gevaccineerd zijn. "Sterker nog: een werkgever mag er niet eens naar vragen, net als ook de vraag of een werknemer zwanger is, verboden is", aldus een woordvoerder van de privacytoezichthouder tegenover de Volkskrant.

"Als werkgever mag u geen medische gegevens van uw personeel verwerken. U mag uw werknemers dus niet vragen naar hun gezondheid of een test afnemen ter controle", laat de Autoriteit Persoonsgegevens op de eigen website over het coronavirus weten. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kent echter verschillende uitzonderingen voor het verwerken van gezondheidsgegevens. Eén daarvan is dat de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid (pdf).

Binnen de zorg willen sommigen dat de informatie of medewerkers gevaccineerd zijn wel bekend wordt. "Het lijkt nu of het belang van privacy leidend is. In het belang van cliënten en collega’s en vanuit mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid voor hun veiligheid zou ik toch eigenlijk moeten weten wie gevaccineerd is. Bij de hepatitis-vaccinatie weten we het wel degelijk", laat Inge Borghuis van ouderenzorgorganisatie Amstelring aan de Volkskrant weten.

Om de vaccinatiestatus te kunnen opvragen moeten twee ministers een uitzonderingsregel formuleren en die aan de Eerste en Tweede Kamer voorleggen. "De werkgever wil die informatie graag hebben", zegt een woordvoerder van Actiz, de branchevereniging van de ouderenzorg. Actiz is met het ministerie van Volksgezondheid hierover in overleg. Een woordvoerder van het ministerie verwacht dat ook 'deze hobbel' genomen zal worden. Mocht de regel worden opgenomen dan kunnen werknemers die hun vaccinatiestatus niet willen delen nog naar de Autoriteit Persoonsgegevens stappen.