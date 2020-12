Let's Encrypt-certificaten blijven met oude Androidtelefoons werken

Certificaatautoriteit Let's Encrypt heeft een manier gevonden waardoor uitgegeven certificaten toch met oude Androidtelefoons blijven werken. Let's Encrypt liet onlangs nog weten dat miljoenen websites die van de certificaten gebruikmaken voor het aanbieden van een beveiligde verbinding volgend jaar niet meer op oude Androidtelefoons zijn te bezoeken. Dan verloopt namelijk het rootcertificaat dat deze telefoons gebruiken om de certificaten van Let's Encrypt te vertrouwen. Een update naar een nieuwer rootcertificaat hebben deze telefoons nooit ontvangen.

Meer dan tweehonderd miljoen websites maken inmiddels gebruik van een door Let's Encrypt uitgegeven certificaat voor het aanbieden van een beveiligde verbinding. Vijf jaar geleden begon Let's Encrypt als certificaatautoriteit. Om ervoor te zorgen dat Let's Encrypt meteen certificaten kon uitgeven die door allerlei apparaten en besturingssystemen werden vertrouwd maakte het gebruik van een cross-signature van IdenTrust.

Het rootcertificaat van IdenTrust, DST Root X3, werd al door alle browsers vertrouwd. Dankzij de cross-signature werden zodoende ook de door Let's Encrypt uitgegeven certificaten vertrouwd. Let's Encrypt kwam uiteindelijk met een eigen rootcertificaat genaamd ISRG Root X1, dat vervolgens in allerlei besturingssystemen en browsers werd opgenomen.

Oudere software, waaronder Androidversies voor versie 7.1.1, hebben echter nooit een update ontvangen om het nieuwe Let's Encrypt-rootcertificaat te vertrouwen. Nu is dat geen probleem omdat deze oude Androidtoestellen het DST Root X3-certificaat vertrouwen. Dit certificaat verloopt echter op 1 september 2021. Alle door Let's Encrypt uitgegeven certificaten zullen dan niet meer op deze toestellen werken, wat inhoudt dat ze de website niet kunnen bezoeken.

Er is nu een oplossing gevonden waardoor deze certificaten straks toch gewoon op oude Androidtelefoons blijven werken. Hiervoor heeft Let's Encrypt IdenTrust bereid gevonden om de ISRG Root X1 vanaf hun DST Root X3-certificaat te "cross signen". Deze oplossing werkt omdat Android de verloopdatum van certificaten die als "trust anchors" worden gebruikt opzettelijk niet handhaaft. Gebruikers van een oud Androidtoestel hoeven niets te doen, websites blijven gewoon werken.

Afhankelijk van het soort bezoekers hebben webmasters vanaf juni de keuze om support voor oude Androidtelefoons te blijven bieden of op de certificaatketen over te stappen waarbij die niet meer worden ondersteund. In dat geval kunnen websites hun gebruikers op oude Androidtelefoons bijvoorbeeld Firefox adviseren. Firefox beschikt, in tegenstelling tot veel andere browsers die de root store van het besturingssysteem gebruiken, over een eigen root store met rootcertificaten, waaronder het ISRG Root X1-certificaat.