OM: verdachte achter 120.000 phishing-sms'jes maakte 50 slachtoffers

Een 21-jarige man uit Groningen die werd aangehouden op verdenking van het versturen van 120.000 phishing-sms'jes heeft volgens het Openbaar Ministerie vijftig slachtoffers gemaakt. De berichten die de man verstuurde leken afkomstig van PostNL en waren voorzien van een link die naar een phishingsite wees. Slachtoffers die op deze phishingsite hun gegevens invoerden gaven de verdachte toegang tot hun rekening, aldus het OM.

De man zou ook zich ook schuldig hebben gemaakt aan Marktplaatsfraude. De verdachte wilde zogenaamd een aangeboden voorwerp op de veilingsite kopen, maar vroeg de verkoper om ter verificatie eerst een cent naar hem over te maken. Dit betaalverzoek wees echter weer naar een phishingsite. Zo kon hij geld van zijn slachtoffers naar andere rekeningen overmaken. Sommige slachtoffers werden voor een paar duizend euro gedupeerd, meldt RTV Noord.

Volgens de officier van justitie bleek uit de laptop dat de verdachte zich bezighield met diverse oplichtingsmethoden. "In de laptop vonden we phishingmailtjes, vele honderdduizenden gehackte accounts en zogeheten phishingpanels, die we kunnen herleiden naar tientallen aangiftes."

Tijdens de aanhouding van de verdachte werden vier laptops aangetroffen waarop phishingsoftware draaide. Ook werden er aanwijzingen gevonden dat de verdachte bezig was met de voorbereiding van nieuwe phishingcampagnes, waaronder een DigiD-inlogpagina en een campagne om phishing te plegen door middel van berichten dat het kenteken van de auto zou vervallen.

Het politieonderzoek in deze zaak wordt volgende maand afgerond. Verder is de man geestelijk onderzocht. Dat onderzoek zal naar verwachting in februari klaar zijn. Wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsvindt is nog onbekend. De verdachte blijft de komende drie maanden vastzitten.