Amerikaanse beurswaakhond klaagt cryptobedrijf Ripple aan

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft cryptobedrijf Ripple aangeklaagd en twee directeuren van de onderneming. De beurswaakhond stelt dat Ripple met het aanbieden van niet-geregistreerde effecten meer dan 1,3 miljard dollar verdiende. Ripple is het bedrijf achter de cryptovaluta XRP, één van de grootste cryptovaluta wat betreft marktwaarde.

Doordat Ripple het aanbieden en verkopen van XRP niet registreerde of duidelijk maakte waarom het hiervan zou moeten worden uitgezonderd, heeft het de federale effectenwetgeving in de VS overtreden, aldus de SEC. Volgens Ripple is de aanklacht onterecht en is XRP een cryptovaluta en geen investeringscontract. Ook is de zaak niet te vergelijken met de "initial coin offering" zaken die de SEC eerder aanspande, zo laat het cryptobedrijf in een reactie weten.

"Deze aanklacht is volgens het recht verkeerd. Andere onderdelen van de Amerikaanse overheid, waaronder het ministerie van Justitie en het FinCen van het ministerie van Financiën, hebben al vastgesteld dat XRP een valuta is. Transacties in XRP vallen dus buiten het kader van de federale effectenwetgeving", aldus Ripple, dat de zaak met vertrouwen tegemoet ziet. De aanklacht heeft wel gevolgen voor de koers van XRP, die nu 25 procent lager staat.