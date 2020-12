Politie zoekt steeds vaker via open bronnen naar misdrijven

De politie zoekt steeds vaker via open bronnen naar informatie misdrijven, zo laat de politie vandaag zelf weten. Zo werden vorige week dankzij online speurwerk twee mannen uit Lith en Rosmalen aangehouden op verdenking van de handel in illegaal vuurwerk.

Bij de verdachten werden honderden cobra’s en nitraten in beslag genomen. "De politie is steeds meer actief op het internet en zoekt via open bronnen naar informatie over of aanwijzingen voor strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld op handen zijnde ordeverstoringen of de illegale handel in vuurwerk", aldus de politie. "OSINT (Open Source Intelligence) zoals dat heet, is dus in feite onderzoek doen naar informatie op het internet die eigenlijk voor iedereen beschikbaar is."

Door de online gevonden informatie en het onderzoek dat daarop volgde kwamen agenten beide verdachten op het spoor. De twee mannen zitten nog vast en worden morgen voorgeleid aan de rechter commissaris.