Ticketmaster betaalt 10 miljoen dollar boete voor inbraak op systeem concurrent

Kaartverkoper Ticketmaster heeft een boete van 10 miljoen dollar betaald voor het inbreken op een systeem van een concurrent. Deze concurrent, die niet bij naam wordt genoemd, bood artiesten de mogelijkheid om zelf "presale" kaartjes voor hun optredens te verkopen. Daarnaast konden artiesten via een applicatie real-time data over verkochte kaartjes bij dit ticketbedrijf inzien.

Een senior medewerker van dit ticketbedrijf nam in juli 2012 ontslag en ging in augustus 2013 voor Ticketmaster werken. In november 2013 stuurde deze medewerker een Ticketmaster-bestuurder en een andere collega een niet openbare url die zijn vorige werkgever voor een artiest had gemaakt. Uit een e-mailwisseling blijkt dat Ticketmaster de artiesten van de concurrent wilde terugwinnen.

Twee maande later in januari 2014 stuurde de medewerker verschillende topmensen bij Ticketmaster een lijst met gebruikersnamen en wachtwoorden waarmee ze toegang tot de applicaties van de artiesten bij de concurrent konden krijgen. Zo kreeg Ticketmaster inzage in de kaartverkopen van de concurrent. Daarbij waarschuwde de medewerker om voorzichtig rond te klikken en de concurrent niet te laten weten dat er werd gespioneerd.

De medewerker die de wachtwoorden en url's deelde kreeg in januari 2015 een promotie tot directeur klantrelaties en een loonsverhoging. Tot en met december 2015 bleef Ticketmaster rondneuzen in de systemen van de concurrent. De Amerikaanse staat New York heeft nu een overeenkomst met Ticketmaster gesloten dat het een boete van 10 miljoen dollar zal betalen. Ook moet het bedrijf een compliance- en ethiekprogramma implementeren om toekomstig misbruik te voorkomen.