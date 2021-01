De Jonge: interessant om uitslag coronatest op telefoon te tonen

Het is een interessante toevoeging op het testbeleid van de overheid als mensen straks de uitslag van hun coronatest op hun telefoon kunnen laten zien, zo liet minister De Jonge gisteren weten tijdens een debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Onlangs verscheen er een oproep van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) aan bedrijven om mee te helpen met het ontwikkelen van de CoronaTester-app, die mensen in staat moet stellen om via hun smartphone een negatief testresultaat te laten zien. Ook tijdens het debat gisteren in de Tweede Kamer kwam het onderwerp aan bod.

"Het zou inderdaad een heel interessante toevoeging kunnen zijn op het moment dat we straks testbeleid hebben waarbij we heel erg op toegangstesten in willen zetten. Dat beleid hebben we en daar zetten we volop stappen in. Dan zou het op een zeker moment zo moeten kunnen zijn dat je op je telefoon kunt laten zien: ik ben met deze test getest in de afgelopen 48 uur, 72 uur, et cetera", stelde de minister van Volksgezondheid.

Mocht er een CoronaTester-app komen dan zal het gebruik hiervan, net als bij de CoronaMelder-app, vrijwillig zijn, maakte De Jonge vorige maand al bekend.