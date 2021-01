Bij Londense overheid gestolen data openbaar gemaakt

Criminelen die in oktober toegang wisten te krijgen tot systemen van het Londense stadsdeel Hackney hebben een deel van de data die ze wisten te stelen via hun eigen website openbaar gemaakt. Het zou gaan om paspoortinformatie en gegevens van medewerkers.

De aanval werd uitgevoerd door een groep ransomwarecriminelen en zorgde ervoor dat de dienstverlening van het stadsdeel verstoord raakte. Zo konden inwoners tijdelijk geen huursubsidie ontvangen en waren allerlei andere diensten enige tijd niet te gebruiken. Hackney telt zo'n 280.000 inwoners. Voordat de aanvallers de ransomware uitrolden wisten ze allerlei data buit te maken.

In een verklaring stelt de burgemeester van Hackney dat het grootste deel van de persoonlijke informatie waarover het stadsdeel bezit veilig lijkt te zijn, maar een onderzoek naar het datalek loopt nog. Inwoners en medewerkers van wie gegevens zijn gestolen zullen worden ingelicht. Verdere details over het incident, zoals hoe de infectie zich kon voordoen en of er losgeld is betaald, zijn niet gegeven.