Datalek centrale bank Nieuw-Zeeland door inbraak bij file sharing service

De centrale bank van Nieuw-Zeeland is getroffen door een datalek nadat onbevoegden wisten in te breken bij een externe file sharing service waar het gebruik van maakt. De Reserve Bank of New Zealand gebruikt de dienst voor het opslaan en uitwisselen van gevoelige informatie met externe partijen. Deze informatie is door aanvallers mogelijk ingezien.

De "secure file sharing" service wordt aangeboden door het Amerikaanse bedrijf Accellion. Ook andere klanten van het bedrijf zijn slachtoffer van de inbraak geworden, zo laat de centrale bank weten. Er vindt nu een onderzoek plaats naar welke gegevens de aanvallers hebben ingezien, maar het kan om commercieel en persoonlijk gevoelige informatie gaan, aldus de aankondiging van het datalek.

Het systeem is inmiddels offline gehaald en zal dat gedurende het onderzoek ook blijven. De bank informeert gebruikers van de dienst hoe ze nu op andere manieren veilig data kunnen uitwisselen.