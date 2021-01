Privévideo's op YouTube waren door adverteerders te stelen

Adverteerders op YouTube konden privéfoto's van gebruikers frame voor frame stelen, zo ontdekte beveiligingsonderzoeker David Schütz. Google heeft het probleem inmiddels verholpen en de onderzoeker 5.000 dollar voor zijn bugmelding betaald.

Google Ads biedt een feature voor advertenties die op YouTube worden getoond genaamd "Moments". Daarmee kan de adverteerder een gedeelte in zijn advertentievideo markeren, bijvoorbeeld wanneer een merk of logo verschijnt en hoe de kijker hierop reageert. Vervolgens wordt er een thumbnail van het moment gemaakt en in de Google Ads-omgeving van de adverteerder weergegeven.

Schütz ontdekte dat hij het video-ID van de advertentievideo kon veranderen in het ID van een privévideo die niet openbaar is. Vervolgens kreeg hij in zijn advertentieomgeving de thumbnail van de privévideo te zien. Door middel van een script kon hij op deze manier frame voor frame de privévideo "stelen". Voorwaarde was wel dat een aanvaller het video-ID van de privévideo kende. Daarnaast miste de video geluid en ging het om een lage resolutie.

De onderzoeker waarschuwde Google eind 2019. Begin 2020 werd het probleem tijdelijk door Google verholpen door de Moments-feature uit te schakelen. De feature is weer door Google ingeschakeld, maar controleert nu of de adverteerder wel toegang tot de video heeft. Vandaag maakte Schütz de details van de kwetsbaarheid bekend.