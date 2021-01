Mimecast-certificaat gebruikt bij aanval op Microsoft 365-accounts

Een certificaat van e-mailbeveiligingsbedrijf Mimecast is door aanvallers gebruikt voor het aanvallen van Microsoft 365-accounts bij klanten, zo heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. Mimecast biedt verschillende diensten voor het synchroniseren, monitoren en beveiligen van e-mailaccounts.

Organisaties installeren een door Mimecast uitgegeven certificaat op hun server om zo een verbinding tussen de Mimecast-diensten en Microsoft 365 Exchange mogelijk te maken. Een dergelijk certificaat is door aanvallers gecompromitteerd. Microsoft ontdekte dit en waarschuwde het securitybedrijf. Het gecompromitteerde certificaat is vervolgens gebruikt om toegang tot de Microsoft 365-accounts van klanten te krijgen.

Zo'n tien procent van de Mimecast-klanten maakt gebruik van een certificaat-gebaseerde verbinding. De getroffen klanten waarbij er aanvallen plaatsvonden, het zouden er minder dan tien zijn, zijn inmiddels ingelicht. De resterende klanten wordt uit voorzorg aangeraden om de certificaat-gebaseerde verbinding binnen hun Microsoft 365-omgeving meteen te verwijderen en een nieuwe verbinding door middel van een nieuw uitgegeven Mimecast-certificaat op te zetten.

Dit heeft volgens het securitybedrijf geen impact op het inkomende of uitgaande e-mailverkeer of het scannen hiervan. Hoe de aanvallers het certificaat konden compromitteren, om welk certificaat het gaat, hoeveel klanten er precies zijn getroffen, in welke sectoren die zich bevinden en hoe de aanvallen zijn uitgevoerd laat Mimecast niet weten.