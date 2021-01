Gegevens in centrale vaccinatiedatabase minimaal 20 jaar bewaard

Gegevens van Nederlanders die zich hebben laten vaccineren en hiervoor toestemming geven zullen minimaal twintig jaar door het RIVM in de centrale vaccinatiedatabase worden bewaard. Van mensen die geen toestemming geven worden ook gegevens vastgelegd, maar zal het uitsluitend om geanonimiseerde data gaan, aldus minister De Jonge van Volksgezondheid. Die hoopt dat 95 procent van de gevaccineerden zich laat registreren.

Het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) is op donderdag 7 januari live gegaan. In de centrale database worden gegevens over gevaccineerden geregistreerd. Het gaat om 'persoonsgegevens', naam, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN) en vaccinatie-indicatie. Deze indicatie is de reden waarom iemand voor een vaccinatie in aanmerking komt. Het gaat dan om iemands medische indicatie, beroep en leeftijd, organisatie, soort zorgverlener die de vaccinatie gegeven heeft, datum en plaats van de vaccinatie en fabrikant en het productienummer van het vaccin.

Tot en met 11 januari zijn er door de ziekenhuizen ruim 18.000 vaccinaties bij de centrale database geregistreerd. Het aantal gemelde vaccinaties in de ziekenhuizen loopt volgens minister De Jonge achter bij het aantal daadwerkelijk uitgevoerde vaccinaties (tot nu toe 38.000) omdat een deel van de ziekenhuizen eerst alle betrokkenen vaccineert om de vaccinatiegegevens daarna in één keer te registreren.

Vaccinaties die plaatsvinden bij de GGD-vaccinatielocaties worden geregistreerd via het GGD-registratiesysteem CoronIT. Tot en met vandaag zijn 6.400 mensen gevaccineerd en geregistreerd bij de GGD’en. "Op grond van de wet moet uw zorgverlener en het RIVM uw vaccinatiegegevens minimaal 20 jaar bewaren", zo laat de Rijksoverheid in een uitleg over de registratie weten.

Minister De Jonge stelt dat het belangrijk is voor de vaccinatiestrategie dat meer dan 95 procent van de mensen die gevaccineerd zijn hun vaccinatiegegevens in de centrale database laat registreren. "De eerste gegevens die ik hierover terugkrijg zijn positief: tot en met 11 januari geeft 96% van de gevaccineerden in ziekenhuizen en 98% van de gevaccineerden in de GGD-vaccinatielocaties toestemming dat hun vaccinatiegegevens (niet-anoniem) worden doorgeleverd", schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Wie gevaccineerd is krijgt op papier informatie over de vaccinatie mee, zoals het merk van het vaccin (QR-code/website die linkt naar de bijsluiter) en de datum van de prik. Wie zijn gegevens in de database van RIVM laat opslaan kan de vaccinatiegegevens ook via een aparte portaal opvragen. Deze portaal is vanaf maart beschikbaar via mijn.rivm.nl/vaccinaties. Inloggen op het portaal vindt plaats via DigiD. Het laten verwijderen van gegevens in de database kan via e-mail of een schriftelijke brief worden verzocht. Wel moet er dan een kopie van paspoort of rijbewijs worden meegestuurd.