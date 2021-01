Ring komt met optionele end-to-end encryptie voor deurbelcamera's

Ring biedt eigenaren van een deurbelcamera en andere modellen de optie om opnames end-to-end versleuteld op te slaan. Gebruikers moeten dit echter wel zelf inschakelen. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF riep eerder nog op om de end-to-end versleutelde opslag van beelden standaard te maken. De beveiligingsfeature is nu als preview beschikbaar gemaakt en zal na feedback van testers aan alle gebruikers worden aangeboden.

Bij het uploaden en opslaan van camerabeelden maakt Ring al gebruik van encryptie, maar kan het beeldmateriaal alsnog inzien. Door de end-to-end encryptie zijn de beelden alleen te ontsleutelen door middel van een sleutel die zich bevindt op de telefoon van de gebruiker. De encryptiefeature is via de Ring-app in en uit te schakelen.

De EFF eiste een jaar gelden al dat Ring beelden van gebruikers standaard end-to-end versleuteld ging opslaan, zodat alleen zij er toegang toe hebben. Op dit moment worden de beelden op de servers van Amazon bewaard, waarbij ze toegankelijk zijn voor Ring-medewerkers, opsporingsdiensten en aanvallers die toegang tot het account van gebruikers weten te krijgen.

Ring heeft met meer dan 1300 Amerikaanse politiekorpsen een overeenkomst gesloten waardoor agenten Ring-gebruikers meteen om hun camerabeelden kunnen vragen voor het onderzoeken van misdrijven. Politiekorpsen hebben een algemeen idee waar elke Ring-deurbelcamera zich in een stad bevindt en kunnen alle inwoners in een bepaald gebied via e-mail om hun opnames vragen. De EFF riep Amazon eerder al op om deze overeenkomsten stop te zetten.