Menstruatie-app Flo deelde gebruikersdata met Facebook en Google

Menstruatie-app Flo heeft een schikking met de Amerikaanse toezichthouder FTC getroffen wegens het zonder toestemming delen van de gezondheidsgegevens van miljoenen gebruikers met Facebook, Google en andere bedrijven. Volgens de FTC misleidde Flo de miljoenen gebruikers door te stellen dat hun gegevens privé zouden blijven.

In werkelijkheid werd er allerlei data gedeeld met bedrijven die analytics- en marketingdiensten voor de app verzorgden, waaronder Facebook en Google. Het ging om gevoelige gezondheidsinformatie zoals of gebruikers zwanger waren. Flo stelde ook geen beperkingen aan hoe deze bedrijven de gezondheidsgegevens mochten gebruiken. Het delen van de gezondheidsdata stopte pas nadat hier begin 2019 in de media over werd bericht en er honderden klachten van gebruikers binnenkwamen.

Verder heeft Flo volgens de FTC ook het Privacy Shield-verdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten overtreden door gebruikers niet te informeren, geen keuze te geven en data die naar derde bedrijven ging niet te beschermen. Als onderdeel van de schikking moet Flo nu toestemming aan gebruikers vragen voor het delen van gegevens en moet het privacybeleid door een onafhankelijke partij worden beoordeeld.

Daarnaast mag Flo gebruikers niet meer misleiden over het doel waarom het gegevens verzamelt, hoe het die gebruikt en met wie het die deelt. Gebruikers moeten door Flo worden ingelicht dat hun persoonlijke data in het verleden met verschillende bedrijven is gedeeld en Flo moet deze bedrijven oproepen om de ontvangen gezondheidsgegevens te verwijderen. De Androidversie van Flo telt meer dan vijftig miljoen gebruikers.