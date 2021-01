Google rond veelbesproken miljardenovername van Fitbit af

Google heeft de veelbesproken overname van fitnesstracker Fitbit afgerond, zo laat het techbedrijf vandaag weten. Een maand geleden gaf de Europese Commissie nog groen licht voor de overname waarmee 2,1 miljard dollar is gemoeid. Privacyorganisaties maakten zich sinds de aankondiging zorgen over de gezondheidsgegevens van gebruikers.

"Het verkrijgen van die data helpt Google om zowel de eigen advertentiebusiness te verbeteren en het eigen datakeizerrijk uit te breiden", liet Andrés Arrieta van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF eerder nog weten. Hij stelde dat de gegevens die fitnesstrackers verzamelen zeer waardevol zijn voor adverteerders en andere bedrijven, omdat ze het dagelijkse gedrag van gebruikers, hun bewegingen, medische toestand en contacten tonen.

Ook de Europese Commissie had zorgen over de overname. Om die zorgen weg te nemen heeft Google aangegeven de gezondheidsdata van gebruikers in de EU niet voor advertenties te zullen gebruiken. Tevens zal Google de data van fitnessgebruikers technisch gescheiden opslaan in een datasilo die losstaat van andere data die Google voor advertenties gebruikt. Gebruikers in de EU hebben verder de optie om het gebruik van hun gezondheidsdata in hun Fitbit- of Google-account door andere Google-diensten toe te staan of te weigeren.

Volgens Rick Osterloh, senior vicepresident Devices & Services van Google, gaat de overname niet over data, maar over apparaten en loopt de concurrentie op de fitnesstrackermarkt geen gevaar. Daarnaast stelt hij dat Google de privacy van Fitbit-gebruikers zal beschermen.