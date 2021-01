Meer dan helft van alle servers in Tor-netwerk ondersteunt IPv6

Meer dan de helft van de ruim 6800 servers in het Tor-netwerk ondersteunt inmiddels IPv6, zo heeft het Tor Project bekendgemaakt. Van de Tor-servers die IPv6 ondersteunen kondigen er bijna 1600 een IPv6-adres aan en zijn bijna 1600 servers via IPv6 door de directory authorities bereikbaar.

Verder staan ruim 600 servers exit-verkeer naar IPv6-wesites toe. Ondanks de IPv6-ondersteuning gaat het meeste verkeer op het Tor-netwerk via IPv4. Het Tor Project heeft het afgelopen jaar de support van IPv6 in de Tor-software verder uitgebreid en zal dit jaar ook nieuwe IPv6-features toevoegen.

Eerder liet de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) nog weten dat de coronamaatregelen tot een versnelde adoptie van IPv6 leiden. Van de meer dan zes miljoen .nl-domeinnamen is 34,3 procent bereikbaar via IPv6. Vorig jaar maart maakte staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken bekend dat alle overheidssites en e-mailvoorzieningen eind dit jaar bereikbaar moeten zijn via IPv6.

Eind 2019 deelde RIPE NCC, de Regional Internet Registry (RIR) voor groot Europa en West-Azië, de allerlaatste IPv4-adressen uit. Hoewel het einde van de beschikbaarheid van IPv4 al jaren bekend is en allerlei organisaties oproepen om naar IPv6 over te stappen, is er nog altijd een levendige handel in IPv4-adresblokken gaande.