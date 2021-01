Cel voor douaneambtenaar die vertrouwelijke informatie doorspeelde

Een douaneambtenaar die vertrouwelijke informatie uit de douanesystemen aan derden doorspeelde is veroordeeld tot een gevangenisstraf en taakstraf. Ook mag de vrouw twee jaar lang geen openbaar ambt bekleden. Volgens de rechter heeft de douaneambtenaar zich schuldig gemaakt aan computervredebreuk, omkoping, schending van het ambtsgeheim en witwassen.

De vrouw verzamelde informatie over de werkwijze van de douane in de Rotterdamse haven bij het controleren van containers en deelde die met derden. Ook verzamelde ze in de beveiligde computersystemen informatie over douanemedewerkers van de betreffende afdeling, printte deze informatie en nam die mee naar huis. Volgens de rechter is niet bewezen dat de ambtenaar deze prints met derden heeft gedeeld.

Wel staat volgens de rechter vast dat de vrouw door middel van een PGP-telefoon informatie met derden deelde. Ook heeft zij een groot geldbedrag witgewassen. "Door misbruik te maken van haar positie als douanier heeft de verdachte niet alleen schade toegebracht aan het imago van de Rotterdamse haven in zowel binnen- als buitenland, maar ook het publieke vertrouwen in de integriteit van de douane als overheidsorgaan in diskrediet gebracht", aldus de rechter.

De douaneambtenaar kreeg een gevangenisstraf van een jaar opgelegd, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Daarnaast moet ze een taakstraf van 180 uur uitvoeren. Tevens zal 3900 euro die bij de vrouw in beslag werd genomen verbeurd worden verklaard en krijgt ze ook twee PGP-telefoons niet terug. "Omdat deze telefoons ten behoeve van het begaan van het misdrijf zijn vervaardigd/bestemd en van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit ervan in strijd is met het algemeen belang", zo laat het vonnis weten.