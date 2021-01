Amsterdam wil dat inwoners anoniem in openbare ruimte kunnen zijn

Amsterdammers moeten zich onbespied en anoniem kunnen bewegen in de openbare ruimte, zo vindt de gemeente Amsterdam. De gemeente publiceerde gisteren een datastrategie met richtlijnen voor de gemeente en bedrijven over het opslaan en gebruik van data over Amsterdammers en over de stad (pdf).

De richtlijnen moeten ervoor zorgen dat Amsterdammers meer zeggenschap over deze data krijgen en hoe die wordt ingezet. Zo wordt bijvoorbeeld een 'verwijder mijn data knop' onderzocht of een vergelijkbare gebruiksvriendelijke manier waarmee Amsterdammers de gemeente kunnen verzoeken om hun data te verwijderen als hier geen wettelijke verplichting of noodzaak tot verzameling voor is.

De gemeente gaat ook onderzoeken hoe ervoor kan worden gezorgd dat bedrijven en organisaties die data in de openbare ruimte verzamelen, bijvoorbeeld via camera's of sensoren, dit gaan melden. Tevens wordt er dit jaar verder gewerkt aan het project goed-ID, een authenticatiemiddel waarmee inwoners en gebruikers van de stad zich digitaal kunnen identificeren.

Met het Instituut voor Informatierecht onderzoekt de gemeente welke mogelijkheden er wettelijk en beleidsmatig zijn om af te dwingen dat bedrijven Amsterdammers zeggenschap over hun data geven. "Waar nodig en mogelijk stellen we regels op. Als dat niet mogelijk blijkt, roepen we de Rijksoverheid of de Europese Commissie op regels en wetgeving te verbeteren", aldus de gemeente, die stelt dat de voordelen van dataverzameling niet ten koste mogen gaan van het recht op vrijheid en privacy.

"Ik wil dat Amsterdammers kunnen leven in een vrije en inclusieve stad. Op straat en online. Dat betekent dat basale mensenrechten, zoals privacy, vrijheid van meningsuiting en democratie, ook vanzelfsprekend moeten zijn in de digitale wereld", zegt Touria Meliani, wethouder Digitale Stad en ict.