Firefox voor Android vereenvoudigt installatie van extensies

De volgende versie van Firefox voor Android vereenvoudigt het installeren van browserextensies, zo heeft Mozilla aangekondigd. Op dit moment kunnen Androidgebruikers alleen extensies via de Add-ons Manager installeren. Volgens Mozilla zorgde dit voor verwarring bij sommige gebruikers die de installatieprocedure van de desktopversie gewend zijn.

Desktopgebruikers van Firefox kunnen namelijk ook extensies via addons.mozilla.org (AMO) installeren. Dit werkte echter niet bij de Androidversie. Met de lancering van Firefox 85 voor Android volgende week dinsdag zal dit echter ook mogelijk worden. De optie geldt echter alleen voor extensies die door Mozilla zijn aanbevolen. In totaal telt AMO nu 83 zogeheten "Recommended Extensions", waarvan de code handmatig door Mozilla is gecontroleerd.

Vorig jaar verscheen er een geheel vernieuwde versie van Firefox voor Android die bij de lancering slechts negen extensies ondersteunde. Mozilla wilde alleen extensies ondersteunen die goed in de nieuwe browser werkten. Deze beslissing zorgde voor veel kritiek van gebruikers die van andere extensies gebruikmaakten. Daarop liet Mozilla weten dat het meer extensies in de Androidversie van Firefox ging ondersteunen.

Nu installaties via AMO mogelijk worden zegt Mozilla dat de initiële plannen voor support van extensies in de Androidversie zijn afgerond. De komende maanden zullen de prestaties van extensies op mobiele apparaten worden verbeterd. Voor gebruikers die werken met extensies die niet door Mozilla zijn aanbevolen is er de optie om Firefox Nightly te gebruiken. Deze testversie van Firefox biedt een "override" optie om alle extensies van AMO te installeren. De Androidversie van Firefox telt volgens Google meer dan honderd miljoen installaties.