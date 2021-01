Kabinet wil opt-insysteem voor telemarketing gaan invoeren

Het Kabinet wil een opt-insysteem voor telemarketing gaan invoeren, zodat mensen niet meer zonder vooraf gegeven toestemming door telemarketeers kunnen worden gebeld. Ook komt er een verbod op het gebruik van anonieme telefoonnummers voor telemarketing.

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken heeft hiervoor een wetsvoorstel gemaakt. Op dit moment moeten gebruikers die niet op marketingtelefoontjes zitten te wachten zich aanmelden bij het bel-me-nietregister. Keijzer wil deze opt-out vervangen door een opt-in.

"Met het opt-insysteem en met de voorwaarden in de wet, namelijk omkering van de bewijslast en het niet meer gebruik mogen maken van anonieme telefoonnummers, kan ook de Autoriteit Consument & Markt beter toezicht houden", liet Keijzer tijdens een debat in de Tweede Kamer weten.

In het huidige systeem moet de ACM namelijk aantonen dat er werkelijk een telefoongesprek tot stand is gekomen en dat de telemarketeer heeft gesproken met de abonnee van het telefoonnummer. Dit blijkt in de praktijk vrij lastig. Het wetsvoorstel moet dit veranderen. "Zo kunnen we ook cowboys uit deze sector houden", merkte de staatssecretaris op.

Bedrijven mogen straks alleen nog bellen als er sprake van een klantrelatie is. Hoelang na de verkoop van een product of dienst er sprake van een dergelijke relatie is wil Keijzer voorlopig niet in de wet regelen, maar via zelfregulering aan de sector overlaten. Wel kan er later via een algemene maatregel van bestuur een maximumtermijn worden vastgesteld. Op dit moment is er sprake van een termijn van drie jaar. De Tweede Kamer zal op 26 januari over het wetsvoorstel stemmen.