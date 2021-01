Wachtwoordmanager Bitwarden introduceert noodtoegang voor contacten

Wachtwoordmanager Bitwarden heeft een nieuwe feature geïntroduceerd die het mogelijk maakt voor contacten van de gebruiker om in noodgevallen toegang tot de opgeslagen wachtwoorden te krijgen. De "Emergency Access" feature laat gebruikers noodcontacten instellen die afhankelijk van de ingestelde optie alle wachtwoorden kunnen bekijken of een nieuw 'master password' kunnen instellen.

De optie is alleen voor betalende gebruikers van Bitwarden beschikbaar en vereist dat het noodcontact ook gebruikmaakt van de wachtwoordmanager. De gebruiker kan dan deze andere gebruiker als vertrouwd noodcontact uitnodigen. De uitnodiging is vijf dagen geldig en specificeert het toegangsniveau van het noodcontact. Tevens wordt de public key van het noodcontact gevraagd.

Wanneer het noodcontact de uitnodiging accepteert wordt zijn public key in de uitnodiging opgeslagen. Vervolgens bevestigt de gebruiker dat de uitgenodigde persoon een vertrouwd noodcontact is. Hierna wordt de master key van de gebruiker versleuteld met de public key van het noodcontact en versleuteld opgeslagen. In het geval er een noodsituatie is en het noodcontact toegang tot de wachtwoordenkluis nodig heeft kan die een verzoek hiertoe indienen.

De gebruiker van wie de kluis is wordt vervolgens via e-mail ingelicht en kan het verzoek handmatig bevestigen. Daarnaast kan de gebruiker bij het aanmaken van het noodcontact ook een wachttijd instellen. Wanneer deze wachttijd verstrijkt wordt het verzoek van het noodcontact automatisch goedgekeurd. De master key van de gebruiker in nood, die met de public key van het noodcontact is versleuteld, wordt vervolgens naar het noodcontact gestuurd. Die kan de master key met zijn private key ontsleutelen en zo toegang tot de betreffende wachtwoordenkluis krijgen.