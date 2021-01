Aanval op securitybedrijf SonicWall via mogelijk zerodaylek in eigen product

Interne systemen van securitybedrijf SonicWall zijn doelwit van een aanval geworden waarbij mogelijk één of meerdere zerodaylekken in de eigen producten van het securitybedrijf zijn gebruikt. Het lijkt in ieder geval te gaan om een kwetsbaarheid in de SonicWall Secure Mobile Access (SMA) 100-gateway waarmee medewerkers vanaf allerlei willekeurige apparaten op afstand toegang tot de netwerken en cloudomgevingen van hun organisatie kunnen krijgen.

SonicWall meldt via de eigen website dat het recentelijk een gecoördineerde aanval op de interne systemen van het bedrijf ontdekte. De aanval zou door "zeer geraffineerde aanvallers" zijn uitgevoerd. Wat de aanvallers geraffineerd maakt laat het securitybedrijf echter niet weten. Bij de aanval zijn mogelijk één of meerdere zerodaylekken in de producten van SonicWall gebruikt.

Na onderzoek blijkt dat de aanvallers geen gebruik hebben gemaakt van kwetsbaarheden in de firewalls, NetExtender vpn-client, SMA 1000 series en SonicWave Access Points van het securitybedrijf. Het onderzoek naar een mogelijk zerodaylek in de SMA 100-gateway is nog gaande. Organisaties die met deze oplossing werken wordt aangeraden om specifieke rules aan te maken om beheerderstoegang via Virtual Office en HTTPS vanaf het internet uit te schakelen zolang het onderzoek loopt. Verdere details over de impact van de aanval zijn niet gegeven.