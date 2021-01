Tientallen miljoenen nieuwe gebruikers voor Signal en Telegram

Het aantal nieuwe gebruikers voor Signal en Telegram is de afgelopen weken met tientallen miljoenen toegenomen, zo heeft een commissie van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten. De commissie sprak vorige week onder andere met Facebook en WhatsApp over online misbruik, zoals desinformatie en de rol die social media bij de bestorming van het Capitool in de VS speelde.

Aan het einde van de hoorzitting kwam ook de recente groei van Signal en Telegram ter sprake. Volgens de commissie steeg het aantal gebruikers van Signal in de eerste weken met 7,5 miljoen en zag Telegram het aantal gebruikers met 25 miljoen stijgen. Niamh Sweeney, directeur publiek beleid EMEA van WhatsApp, kreeg vervolgens de vraag hoe dit is te verklaren.

"Mogelijk heeft het iets te maken met de tweet van Elon Musk over Signal", antwoordt ze. Musk riep zijn mee dan veertig miljoen volgers op om Signal te gebruiken. Vervolgens stelt Sweeney dat de groei van de andere chatapps mogelijk ook verband houdt met de aangekondigde update van het privacybeleid van WhatsApp. Volgens Sweeney zijn de zorgen over het nieuwe privacybeleid, waardoor gebruikers mogelijk op andere apps overstappen, onterecht.

"Er zijn geen wijzigingen wat betreft het delen van data met Facebook waar dan ook in de wereld", merkte ze op. De wijzigingen in het beleid hebben alleen betrekking op nieuwe zakelijke features en zijn daarnaast bedoeld om het privacybeleid te verduidelijken, laat Sweeney verder weten. Vanwege alle ophef heeft WhatsApp inmiddels al besloten de invoering van het nieuwe privacybeleid uit te stellen naar mei. Oorspronkelijk zou dat in februari gebeuren.

Stond WhatsApp begin deze maand nog op de achtste plek van meest gedownloade apps in het Verenigd Koninkrijk, inmiddels is de app weggezakt naar plek 23. Dat laat analyticsbedrijf App Annie tegenover The Guardian weten. Signal stond volgens App Anie op 6 januari niet eens in de top duizend van apps, maar was op 9 januari de meest gedownloade app in het Verenigd Koninkrijk.