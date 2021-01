Europese overheidsdiensten mogen contante betalingen weigeren

Overheidsinstanties binnen de Europese Unie mogen contante betalingen van burgers weigeren als dit in het openbaar belang is, zo heeft het Europese Hof van Justitie vandaag bepaald (pdf). De uitspraak volgt in een zaak van twee Duitse burgers die hun omroepbijdrage contant wilden betalen. De omroep weigerde dit, waarop de burgers naar de hoogste federale bestuursrechter in Duitsland stapten.

Die merkte op dat het bijdragebesluit van de omroep, dat de bijdrage niet contant kan worden betaald, in strijd is met een hogere bepaling dat eurobankbiljetten onbeperkt als wettig betaalmiddel kunnen worden gebruikt. De rechter had echter vragen over deze bepaling en legde het Europese Hof van Justitie tevens de vraag voor of overheidsdiensten contante betalingen moeten accepteren.

Het Hof is nu tot het oordeel gekomen dat EU-lidstaten hun overheidsdiensten kunnen verplichten om contant geld te accepteren, maar deze betalingsmogelijkheid ook vanwege het openbaar belang mogen beperken. Een dergelijke beperking is bijvoorbeeld gerechtvaardigd wanneer het betalen met contant geld voor onredelijke kosten kan zorgen vanwege het grote aantal mensen dat moet betalen.

De Duitse rechter moet nu wel nagaan of een dergelijke beperking in het geval van de omroep gerechtvaardigd is. Mede vanwege het feit dat het op andere manieren betalen van de omroepbijdrage niet voor iedereen even gemakkelijk toegankelijk is.