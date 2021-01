Apple dicht actief aangevallen zerodaylekken in iOS en iPadOS

Apple heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor iOS en iPadOS waarmee drie kwetsbaarheden worden verholpen die actief werden aangevallen voordat de patches beschikbaar waren. Via de zerodaylekken kan een aanvaller kwaadaardige code met verhoogde rechten op iPhones en iPads uitvoeren.

Twee beveiligingslekken, CVE-2021-1870 en CVE-2021-1871, bevinden zich in WebKit, de door Apple ontwikkelde browser-engine waar Safari gebruik van maakt. Het bezoeken van een malafide of gecompromitteerde website is voldoende voor een 'remote attacker' om willekeurige code op het apparaat uit te voeren. De derde kwetsbaarheid, CVE-2021-1782, bevindt zich in de kernel van het besturingssysteem en maakt het mogelijk voor een kwaadaardige applicatie om zijn rechten te verhogen.

De drie kwetsbaarheden werden door een anonieme beveiligingsonderzoeker aan Apple gerapporteerd en zouden actief worden misbruikt, aldus het techbedrijf. Verdere details over deze aanvallen en de beveiligingslekken in kwestie worden niet gegeven. Updaten naar iOS 14.4 en iPadOS 14.4 kan via iTunes en de Software Update-functie van het besturingssysteem.