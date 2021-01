AP slecht bereikbaar door vragen over handel in privédata uit GGD-systemen

De Autoriteit Persoonsgegevens is door vragen over de handel in privégegevens uit GGD-systemen op het moment slecht bereikbaar, zo laat de privacytoezichthouder via de eigen website weten. Afgelopen maandag bleek dat twee GGD-medewerkers gegevens van mensen die zich op corona hebben laten testen te koop op internet aanboden. Het gaat om privédata afkomstig uit twee coronasystemen van de GGD waar de medewerkers toegang toe hadden.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft hierover zeer veel telefoontjes van ongeruste mensen gekregen. "Daarom zijn we op dit moment telefonisch slecht bereikbaar. De wachttijden zijn lang", aldus de toezichthouder. De aangeboden gegevens bestonden onder andere uit naam, adresgegevens, geboortedatum en burgerservicenummer.

Wie zich op corona heeft laten testen en zich zorgen maakt over de datahandel wordt aangeraden om eerst contact op te nemen met de GGD. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat pas met klachten van mensen aan de slag als ze die eerst schriftelijk zelf bij de GGD hebben ingediend. De privacytoezichthouder heeft de GGD om opheldering gevraagd en laten weten dat het mensen over de diefstal moet informeren. Dit moet de GGD onder andere via de website en een informatienummer doen.

Via de eigen website meldt de GGD dat het vanwege het lopende onderzoek momenteel geen uitspraken over de zaak kan doen. "Wij verwachten dat deze criminele actie vragen oproept over de veiligheid van het laten testen en de manier waarop de GGD’en met de persoonsgegevens omgaan." Om de vragen te beantwoorden is dit document online gezet (pdf).