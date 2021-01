GGD: eind maart automatische en continue controle van systemen

Eind maart zal de GGD de eigen systemen automatisch en continu monitoren, zo laat de dienst vandaag via de eigen website weten. Daarnaast zijn er vanwege het nieuws over de handel in privégegevens verschillende maatregelen genomen om data beter te beschermen en de kans op diefstal te verkleinen. "Wat deze maatregelen zijn, kunnen wij u nog niet vertellen in het belang van het politieonderzoek", aldus de GGD.

De GGD zou echter al maanden geleden door medewerkers zijn gewaarschuwd voor de privacyproblemen met de coronasystemen die de privégegevens van miljoenen Nederlanders bevatten. Gegevens die te koop op internet werden aangeboden. Leidinggevenden wuifden de kritiek echter weg, zo claimt RTL Nieuws op basis van gesprekken met medewerkers die anoniem willen blijven. De GGD zegt niet met deze signalen bekend te zijn.

Gegevens uit twee coronasystemen, waaronder burgerservicenummer, werden te koop aangeboden op internet. De systemen waarin deze gegevens staan zijn voor achtduizend medewerkers toegankelijk, zo liet minister De Jonge van Volksgezondheid deze week weten. Volgens de minister hebben werknemers alleen toegang tot noodzakelijke gegevens, maar GGD-medewerkers spreken dit tegen.

Zowel de GGD als minister De Jonge stelden dat personeel dat met deze gegevens werkt altijd een verklaring omtrent gedrag (VOG) moet inleveren. Medewerkers waarmee RTL Nieuws sprak hebben deze VOG naar eigen zeggen nooit ingeleverd of pas maanden nadat zij waren begonnen. Een aantal van hen werd deze week gevraagd om toch nog een VOG in te leveren.

Controles of medewerkers zich aan de regels houden vinden nauwelijks plaats en stellen weinig voor, laten de medewerkers verder weten. Werknemers zeggen dat ze hebben geklaagd over het gebrek aan controles en de omvangrijke toegang tot gegevens. Hier werd echter niets mee gedaan.

Controle aan de poort

De GGD meldt op de eigen website dat er een controle aan de poort plaatsvindt. "Mensen moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren en een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Daarmee is duidelijk dat ze aansprakelijk zijn op het moment dat zij zich niet aan de voorwaarden van de overeenkomst houden."

Ook zegt de GGD al vanaf het begin het gebruik van de systemen te controleren en deze controles steeds verder te verbeteren. "Vanwege het belang van de virusbestrijding en de gevraagde snelheid zijn wij – op diverse manieren – met steekproefsgewijze controles van start gegaan."

Volgens de GGD mogen alleen mensen die voor hun werk noodzakelijk toegang moeten hebben tot een persoonsdossier, dit dossier inzien. "Hierop controleren we zoals gezegd steekproefsgewijs. Bij verboden toegang volgt ontslag en indien nodig aangifte." Vanaf maart zal de controle automatisch en continu zijn. Tevens zal de dienst mensen waarschuwen wanneer vaststaat dat hun gegevens zijn gestolen.