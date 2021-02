Justitie komt met privacyhandleiding voor het gebruik van drones

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zal binnenkort een privacyhandleiding voor het gebruik van drones publiceren. Daarin staan de regels waar dronebestuurders zich aan moeten houden en wat mensen kunnen doen wanneer hun privacy door een dronebestuurder is geschonden. Dat laat minister Dekker voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Dekker liet het Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) de privacyrisico's van drones onderzoeken. Het rapport, "Spioneren met hobbydrones en andere technologieën door burgers: een verkenning van de privacyrisico’s en reguleringsmogelijkheden" verscheen vorig jaar. In een reactie op het rapport laat de minister nu weten dat wat betreft de problematiek rond hobbydrones er een belangrijke stap is gezet met nieuwe Europese regels voor kleine drones.

Deze regels stellen eisen aan de registratie van drones en aan de gemakkelijke toegankelijkheid van die registratiegegevens. Onder de regels worden drones ingedeeld in categorieën, afhankelijk van de veiligheidsrisico’s. Hoe meer risico’s, hoe meer voorschriften er gelden. Uitzonderingen op de registratieplicht zijn drones uit de open categorie, die minder wegen dan 250 gram. Tevens wordt bij het gebruik van drones een minimaal kennisniveau verplicht en wordt het eenvoudiger herleidbaar aan wie een drone toebehoort.

"Een voorbeeld van het handelingsperspectief dat hierdoor ontstaat bij inbreuken op de privacy, is dat drones die onder de werking van de Verordening vallen voorzien dienen te zijn van een uitleesbare tag. In deze tags staat alle informatie over de drone, wie de exploitant is en een registratienummer. Dit maakt eenvoudiger traceerbaar aan wie een drone toebehoort en of deze voldoet aan de vereisten en of in overeenstemming wordt gehandeld met de AVG", laat de minister weten.

Naast de aangekondigde privacyhandleiding zullen het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie Infrastructuur en Waterstaat in het eerste kwartaal van dit jaar kijken of de regelgeving voor drones voldoende handvatten biedt op het vlak van privacy en veiligheid en, indien dat niet het geval is, op welke wijze aan de hand van nadere regels daar invulling aan kan worden gegeven.