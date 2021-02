CBS: Nederlanders voorzichtiger met delen van gegevens op internet

Nederlanders zijn voorzichtiger geworden met het delen van persoonlijke gegevens op internet, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een enquête onder ruim zesduizend mensen van twaalf jaar of ouder. Van de deelnemers aan het onderzoek gaf 77 procent aan de toegang tot locatiegegevens te hebben beperkt of geweigerd en 74 procent stond niet toe dat persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden werden gebruikt.

In 2016 toen hetzelfde onderzoek werd uitgevoerd was dit respectievelijk 49 procent en 62 procent. Ook het beperken van toegang tot profielgegevens en het lezen van de privacyverklaring wordt vaker gedaan. Over de hele linie genomen gaf negentig procent van de deelnemers aan het onderzoek aan dat ze vorig jaar maatregelen hebben genomen om persoonlijke gegevens op internet te beschermen. In 2016 was dat 79 procent.

Internetgebruikers van 65 jaar of ouder beschermen persoonsgegevens op internet minder vaak dan gebruikers jonger dan 65. Van de 65-plussers zegt 77 procent actief bezig te zijn met de bescherming van persoonlijke informatie. Bij 12- tot 65-jarigen liet 93 procent weten dit te doen. Internetgebruikers van 75 jaar of ouder doen het minst vaak aan bescherming van persoonlijke informatie op internet.

Verder blijkt uit het CBS-onderzoek dat mensen die zeggen veel ervaring te hebben met internet, computers, tablets of smartphones ook vaker maatregelen treffen om persoonsgegevens op internet te beschermen dan mensen die weinig ervaring met internet en dergelijke apparatuur hebben.

Koploper

Europees gezien is Nederland koploper wat betreft het beschermen van persoonsgegevens. 92 procent van de Nederlanders zegt maatregelen te nemen om persoonlijke informatie op internet te beschermen, terwijl het EU-gemiddelde 78 procent is. Roemenië scoort met 52 procent het laagst. Ook in België (61 procent) ondernemen mensen weinig stappen om hun gegevens te beschermen.

Verder blijkt volgens het CBS dat tachtig procent van de Nederlandse internetgebruikers van 16 tot 75 jaar de toegang tot locatiegegevens heeft beperkt of geweigerd. Dit is verreweg het hoogste percentage binnen de Europese Unie, waar het gemiddelde 52 procent was. Ook staan Nederlanders vaak niet toe dat persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Vorig jaar had 77 procent van de Nederlanders dat niet toegestaan, tegenover het EU-gemiddelde van 57 procent.