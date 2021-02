Hostingbedrijf No Support Linux Hosting sluit deuren na aanval op servers

Hostingbedrijf No Support Linux Hosting heeft wegens een succesvolle aanval op de servers besloten om na meer dan elf jaar de deuren te sluiten. Duizenden websites moeten een nieuw heenkomen zoeken. Het in 2009 opgerichte hostingbedrijf richtte zich op experts en ging er prat op dat het geen supportvragen beantwoordde. Doordat het alleen experts bediende en geen hobbyisten of amateurs kon het naar eigen zeggen een lagere prijs rekenen.

In een vrij beknopte verklaring op de eigen website meldt het hostingbedrijf dat het gisteren getroffen is door een aanval waarbij alle servers werd gecompromitteerd die het voor de bedrijfsvoering gebruikt. Het gaat onder andere om webserver, beheerserver en de klantendatabase. Vanwege de aanval zegt No Support Linux Hosting dat het niet meer in staat is om hostingdiensten aan te bieden.

Klanten worden opgeroepen om meteen back-ups van hun websites en databases via het beheerderspaneel te downloaden. Verdere details over de aanval zijn niet bekendgemaakt. In 2011 kreeg het hostingbedrijf naar eigen zeggen ook met een aanval te maken waardoor de websites van klanten verloren gingen.