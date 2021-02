Brit die negatieve review op TrustPilot plaatste moet 28.000 euro betalen

Een Britse man die een negatieve review over een advocatenkantoor op recensiesite TrustPilot plaatste moet wegens smaad een schadevergoeding van ruim 28.000 euro betalen, zo heeft een Britse rechter geoordeeld. De man was niet tevreden over de dienstverlening en noemde het advocatenkantoor in een review op TrustPilot oplichters.

Het advocatenkantoor stelde dat er sprake was van smaad en dat de negatieve recensie ervoor zorgde dat het aantal vragen van organisaties afnam. Daarop stapte het naar de rechter. Het advocatenkantoor liet de rechter weten dat de man de negatieve review had geplaatst zonder eerst een klachtenprocedure te doorlopen. De Brit stelde dat hij had aangeboden om de recensie te verwijderen als hij zijn geld terugkreeg, maar dat het advocatenkantoor hier niet op reageerde.

Volgens de rechter staat vast dat de bewoording van de Brit mensen ervan zal weerhouden om zaken met het advocatenkantoor te doen. "Het is lastig om tot een andere conclusie te komen dat de gedaagde een ander doel had met het plaatsen van zijn review. Het is een serieuze zaak om een advocatenkantoor van fraude te beschuldigen en een dergelijke beschuldiging zal iedereen die het kantoor niet kent er waarschijnlijk van weerhouden om diens diensten te gebruiken", aldus de rechter.

Die stelde ook dat er ondersteunend bewijs was dat het aantal verzoeken aan het advocatenkantoor na de review afnam. Verder vond de rechter dat de Brit niet duidelijk had gemaakt waarom hij ontevreden was met de diensten van het kantoor. De rechter kwam tot de conclusie dat er sprake is van smaad en het advocatenkantoor recht heeft op een vergoeding van omgerekend ruim 28.000 euro.

Sinds de BBC over de uitspraak berichtte regent het zowel positieve als negatieve reviews. De review in kwestie waarom het allemaal was te doen is inmiddels verwijderd, maar nog wel in de Google-cache te vinden.