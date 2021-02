Apple verhelpt sudo-kwetsbaarheid en driver-lekken in macOS

Apple heeft beveiligingsupdates voor macOS Big Sur, Catalina en Mojave uitgebracht waarmee de recent ontdekte kwetsbaarheid in sudo wordt verholpen alsmede twee lekken in drivers van chipfabrikant Intel. Eind januari maakte securitybedrijf Qualys bekend dat er een kwetsbaarheid in sudo aanwezig was.

Sudo maakt het mogelijk om programma's uit te voeren met de rechten van een andere gebruiker. In het geval van CVE-2021-3156, of "Baron Samedit", zoals de kwetsbaarheid wordt aangeduid, kan elke lokale gebruiker zonder authenticatie rootrechten krijgen. Bij de aankondiging meldde het securitybedrijf dat het probleem speelde bij Unix- en Linux-gebaseerde besturingssystemen en dat het exploits voor Ubuntu, Debian en Fedora had ontwikkeld.

Begin deze maand lieten verschillende beveiligingsonderzoekers weten dat de met macOS meegeleverde versie van sudo ook kwetsbaar is. Via de kwetsbaarheid kan een gebruiker die al toegang tot een Mac heeft zijn rechten verhogen. Apple heeft het probleem nu verholpen met macOS Big Sur 11.2.1, macOS Catalina 10.15.7 Supplemental Update en macOS Mojave 10.14.6 Security Update 2021-002. Deze updates verhelpen ook twee beveiligingslekken in de grafische drivers van Intel. Via de kwetsbaarheden kan een applicatie code met kernelrechten uitvoeren.