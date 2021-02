Agentschap Telecom gaat toezicht op veiligheid IoT-apparaten intensiveren

Het Agentschap Telecom gaat dit jaar het toezicht op de digitale veiligheid van Internet of Things-apparaten en smartphones intensiveren. Dat meldt de toezichthouder in het vandaag verschenen 'Jaarplan Toezicht 2021'. Volgens het Agentschap Telecom is het voor het dagelijks functioneren belangrijk dat apparaten zoals smartphones en IoT-apparatuur veilig te gebruiken zijn.

"Daarom kijken we in ons toezicht integraal naar deze veiligheidsaspecten. Niet alleen storingsvrij werken is belangrijk, maar ook digitaal veilig en elektrisch veilig." Zo gaat de toezichthouder een "IoT-testlab" ontwerpen en bouwen om de veiligheid van apparaten te kunnen onderzoeken.

Verder wordt de focus van het toezicht op apparaten uitgebreid met cyberweerbaarheid. Het doel van deze uitbreiding is om de markt aan de voorkant te beïnvloeden en ervoor te zorgen dat meer partijen standaard "secure by design" volgen. "Daarmee worden cyberweerbaarheid- en securityrisico’s verkleind en het vertrouwen van gebruikers in de veiligheid van apparaten vergroot", zo laat het jaarplan weten.

Daarnaast gaat het Agentschap Telecom zich richten op de beschikbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de digitale infrastructuur. "De keten van het digitaal domein als geheel is complexer en dynamischer geworden, waardoor het lastiger is te overzien waar kwetsbaarheden zijn. Door digitalisering groeien onderlinge afhankelijkheden en verbindingen tussen organisaties sterker. En dit gaat in een steeds sneller tempo."

Niet alleen komen nieuwe doelgroepen in beeld, ook ziet de toezichthouder dat steeds meer elementen van logistieke en industriële processen onderdeel van de digitale infrastructuur worden. "Telecom en IT zijn geen verschijnselen op de achtergrond maar integreren in alle deelfacetten en -sectoren van de samenleving." Incidenten met de digitale infrastructuur kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting en schade. "Agentschap Telecom wil alles in het werk stellen om dat te voorkomen", besluit de toezichthouder.